Булыкин: «В следующем сезоне «Локомотив» поборется за медали»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче 23-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» в гостях встретятся с «Оренбургом».

Эксперт считает, что «Локомотиву» в предстоящей встрече будет непросто. При этом Булыкин отметил работу главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова, выразив мнение, что в следующем сезоне команда будет бороться за медали.

«Оренбург» уже преподнёс много сюрпризов в играх против топ-клубов. Ожидаю, что матч будет непростым для «Локомотива».

Работа Галактионова? Пока всё идёт очень неплохо. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» поборется за медали», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Оренбург» — «Локомотив» состоится завтра, 16 апреля. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени. На данный момент «красно-зелёные» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 25 набранных очков.