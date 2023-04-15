Фомин: «Перестроились на два нападающих, это привело к победе»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Пари НН» (3:1) Даниил Фомин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Было ощущение до концовки этого матча, что Славиша Йоканович на скамейке более спокойный, чем обычно. Вам на поле казалось так же, ощущалось?

- Сложно сказать. Я могу сказать, что тренер в нас верил, мы с ним разговариваем. Надеюсь, мы все вместе выйдем из непростой ситуации. До конца чемпионата будем побеждать и на что-то претендовать.

- Когда уступали в счете, что обсуждали внутри команды, что вам подсказывал Славиша Йоканович, как вы эту игру переворачивали?

- Не было паузы и перерыва, это по ходу второго тайма всё было. Перестроились на два нападающих. Я считаю, что это нам сегодня помогло переломить, создавать моменты, давление. Это всё привело к победе.

- Расскажите про свой гол, не самая типичная ситуация для удара. Не каждый бы решился на удар. В какой момент приняли решение и почему?

- Не знаю, просто так сложилась ситуация, решил ударить и получилось. Тут больше нечего сказать.

- Когда в самой концовке был пенальти у ворот «Пари НН», не было ли желания исполнить 111-метровый, говорили об этом с Фёдором Смоловым, или сразу было ясно, что будет бить именно он?

- У меня в последних матчах неудачно было. Поэтому сейчас пусть другие ребята забивают и приносят пользу команде, а я буду только рад этому.

- Но вы выдержите паузу и вернетесь к этому?

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- Посмотрим.