Акинфеев попал под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда спортсменов - граждан России. В списке оказался известный футболист – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Акинфеев не сможет въезжать на территорию Украины, приобретать там недвижимость и заниматься предпринимательской деятельностью.

Отметим, что под санкции также попал другой экс-футболист сборной России Юрий Газинский.

Напомним, что Игорь Акинфеев вернулся в стартовый состав ЦСКА после нескольких пропущенных матчей. В субботу команда проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Урала». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.