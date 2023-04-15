Глушаков открыл счёт, но «Пари НН» против «Динамо» не удержал даже ничью

Московское «Динамо» и «Пари НН» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 23-го тура РПЛ состоялся 15 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

Сергей Юран получает одно сложное испытание за другим. Начал новоиспечённый тренер «Пари НН» с поражения от «Краснодара», а теперь прибыл в гости к московскому «Динамо». Ещё и кадровые проблемы мучали: Баньяк, Сулейманов, Кротов и Масоэро не могли помочь нижегородцам. А у «Динамо» так и не вернулся в стартовый состав Фёдор Смолов, зато продолжают активную игру Захарян и Тюкавин.

Арсен и начал отсчёт опасных моментов очень неприятным кроссом от угла поля. Мяч едва не юркнул сразу в створ, а затем и заметался по вратарской площади так, что Нигматуллин с Гоцуком только на пару смогли потушить панику. После бодрого начала будто расслабилось «Динамо» и середина тайма уже прошла под знаком «Пари НН».

Неудачные выносы Шунина породили два опасных момента: первый контрвыпад ударом в касание завершал Стоцкий – в створ попасть не сумел, а во втором случае бил по воротам Соколов. Примерно от линии штрафной площади пробил в касание по позиции Антона Шунина – голкипер накрыл за две попытки. Довольно блёкло смотрелось «Динамо» в домашнем матче против аутсайдера, Йоканович заметил это и стал подгонять команду, что сработало чуть позже.

Перед самым перерывом лучший момент тайма упустил Макаров. Фернандес шикарной передачей со своей половины поля вывел Дениса на рандеву с Нигматуллиным, тот пытался голкипера перебросить, но сделать этого не сумел. Во второй половине встречи команды были более конкретны. Начали со звонкого момента: после подачи от угла поля Гоцук вдруг срезал мяч в сторону собственных ворот. Нигматуллин провожал мяч взглядом, но спасла штанга.

Звон разбудил и нижегородцев, и москвичей, за 12 минут в конце матча обменявшихся голами. Открыл счёт Денис Глушаков, реализовавший пенальти за руку Скопинцева, заблокировавшую прострел Стоцкого. С 11 метров Денис уверенно вколотил мяч в «девять» - 0:1. Ответил ему Гладышев. Навес Грулёва макушкой продли Тюкавин, а дальше Ярослав на паузе убрал Юлдошева и неотразимо пробил под перекладину – 1:1.

Хватило «Динамо» минут, и чтобы вырвать победу. Даниил Фомин получил мяч метрах в 23-х ворот, осмотрелся и без помех пробил. Удар был не самый сложный. Однако от перчаток Нигматуллина мяч заскочил в сетку – 2:1. А в компенсированное время ещё Юлдошев врезал по ноге Тюкавину, за что был назначен второй пенальти, с которого Фёдор Смолов установил окончательный счёт - 3:1. Волевая победа «Динамо» и второе подряд поражение Юрана у руля «Пари НН».