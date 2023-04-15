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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков открыл счёт, но «Пари НН» против «Динамо» не удержал даже ничью

15 Апреля 2023 • 15:57 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Пари НН
окончен
Московское «Динамо» и «Пари НН» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 23-го тура РПЛ состоялся 15 апреля на стадионе «ВТБ Арена».
Протокол игры  
Динамо Москва3:1Пари НН
  67'Глушаков Денис (0:1)
(1:1) Гладышев Ярослав79'  
(2:1) Фомин Даниил86'  
(3:1) Смолов Фёдор  
Шунин АнтонДаса ЭлазарСазонов Саба  27' 46' (Смолов Фёдор ( 46') Фернандес РобертоСкопинцев ДмитрийЗахарян Арсен 71' (Грулёв Вячеслав ( 71') Кутицкий Александр 74' (Гагнидзе Лука ( 74') Фомин ДаниилМакаров Денис 71' (Гладышев Ярослав ( 71') Тюкавин КонстантинНгамалё Николя 46' (_Maystorovich ( 46'  53')
Запасные: Будачёв ИванМаричаль НиколасЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛещук ИгорьОсокин ДенисНорманн Матиас
Нигматуллин АртурАлександров ВикторГоцук Кирилл  30'Каккоев НикитаСтоцкий ДмитрийЮлдошев ИброгимхалилРыбчинский Дмитрий 75' (Шильцов Константин ( 75') Калинский Николай 61' (Севикян Эдгар ( 61') Михайлов ЯрославСоколов Артём 61' (Глушаков Денис ( 61') Янсане Момо  83'
Запасные: Корнюшин ДаниилБерковский ИльяЖигулёв ИльяМайга МамадуАнисимов АртурЯковлев Владислав ГеннадьевичШарипов Альберт
15 апреля. Стадион "ВТБ Арена".

 

Сергей Юран получает одно сложное испытание за другим. Начал новоиспечённый тренер «Пари НН» с поражения от «Краснодара», а теперь прибыл в гости к московскому «Динамо». Ещё и кадровые проблемы мучали: Баньяк, Сулейманов, Кротов и Масоэро не могли помочь нижегородцам. А у «Динамо» так и не вернулся в стартовый состав Фёдор Смолов, зато продолжают активную игру Захарян и Тюкавин.

Арсен и начал отсчёт опасных моментов очень неприятным кроссом от угла поля. Мяч едва не юркнул сразу в створ, а затем и заметался по вратарской площади так, что Нигматуллин с Гоцуком только на пару смогли потушить панику. После бодрого начала будто расслабилось «Динамо» и середина тайма уже прошла под знаком «Пари НН».

Неудачные выносы Шунина породили два опасных момента: первый контрвыпад ударом в касание завершал Стоцкий – в створ попасть не сумел, а во втором случае бил по воротам Соколов. Примерно от линии штрафной площади пробил в касание по позиции Антона Шунина – голкипер накрыл за две попытки. Довольно блёкло смотрелось «Динамо» в домашнем матче против аутсайдера, Йоканович заметил это и стал подгонять команду, что сработало чуть позже.

Перед самым перерывом лучший момент тайма упустил Макаров. Фернандес шикарной передачей со своей половины поля вывел Дениса на рандеву с Нигматуллиным, тот пытался голкипера перебросить, но сделать этого не сумел. Во второй половине встречи команды были более конкретны. Начали со звонкого момента: после подачи от угла поля Гоцук вдруг срезал мяч в сторону собственных ворот. Нигматуллин провожал мяч взглядом, но спасла штанга.

Звон разбудил и нижегородцев, и москвичей, за 12 минут в конце матча обменявшихся голами. Открыл счёт Денис Глушаков, реализовавший пенальти за руку Скопинцева, заблокировавшую прострел Стоцкого. С 11 метров Денис уверенно вколотил мяч в «девять» - 0:1. Ответил ему Гладышев. Навес Грулёва макушкой продли Тюкавин, а дальше Ярослав на паузе убрал Юлдошева и неотразимо пробил под перекладину – 1:1.

Хватило «Динамо» минут, и чтобы вырвать победу. Даниил Фомин получил мяч метрах в 23-х ворот, осмотрелся и без помех пробил. Удар был не самый сложный. Однако от перчаток Нигматуллина мяч заскочил в сетку – 2:1. А в компенсированное время ещё Юлдошев врезал по ноге Тюкавину, за что был назначен второй пенальти, с которого Фёдор Смолов установил окончательный счёт - 3:1. Волевая победа «Динамо» и второе подряд поражение Юрана у руля «Пари НН».

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Динамо Москва Пари НН
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