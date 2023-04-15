«Динамо» уже ведёт в матче с «Пари НН»

Матч 23-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Пари НН» неожиданно получился результативным, несмотря на то, что перед заключительном четвертью на табло горели нули. Но Денис Глушаков реализовал 11-метровый, а соперник ответил двумя подряд результативными попытками. Ярослав Грулёв до конца доиграл момент у левого угла вратарской. А чуть позже Даниил Фомин из-за пределов штрафной коварно пробил низом в левый угол ворот, и мяч прошмыгнул в сетку между рук голкипера - 2:1.

«Динамо» уже в двух очках от четвертого места, соперник - 13-й.

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