Гладышев сравнял счёт в матче с «Пари НН», хладнокровно завершив атаку

В эти минуты подходит к концу матч 23-го тура, в котором «Динамо» принимает «Пари НН». На экваторе второго тайма гости заработали пенальти, и Денис Глушаков уверенно пробил по центру ворот, открыв счет. Соперник отыгрался на 79-й минуте. Вячеслав Грулёв слева набросил мяч к линии вратарской, Константин Тюкавин толком не пробил головой, и круглый достался Ярославу Гладышеву, тот убрал мяч от защитника и примерно от угла вратарской послал его в сетку ворот. Счет сравнялся, 1:1. «Динамо» выходит на чистое пятое место, соперник - 13-й.

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