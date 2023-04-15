Белоус: «Надо тренера спрашивать, почему Захарян стагнирует»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

Напомним, летом прошлого года 19-летний футболист был близок к переходу в «Челси», однако сделка сорвалась в последний момент. Белоус считает, что Захаряну необходимо забыть о лондонском клубе и выкладываться на каждой тренировке, чтобы попадать в основной состав своей команды. Функционер также согласился с тем, что в вопросе развития футболиста большую роль играет тренер.

«Надо смотреть на тренировочный процесс, но от игрока тоже должно исходить стремление. Арсен должен готовиться. Вопрос к тренеру — почему Захарян стагнирует, как мастер? — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.