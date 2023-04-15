Глушаков открыл счёт в матче с «Динамо», реализовав пенальти

23-й тур Премьер-лиги стартовал двумя матчами. При этом, что в паре «Крылья Советов» - «Химки», что в споре «Динамо» и «Пари НН» болельщики очень долго не могли дождаться результативных ударов. Только на 67-й минуте столичного матча был открыт счет. Дмитрий Скопинцев подыграл себе рукой в своей штрафной площади, и арбитр назначил пенальти в пользу гостей. К мячу подошел недавно появившийся на поле Денис Глушаков и пробил по центру ворот, а вот Антон Шунин завалился в сторону и не выручил.

Текстовый онлайн - на LiveResult.ru.