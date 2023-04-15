Юран: «Скованности не должно присутствовать, потому что вы не играете с «Реалом» Мадрид или «Барселоной»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Сегодня в старте нет Дениса Глушакова. Почему?

- Дениса Глушакова нет в старте? И что? Что-то случилось или что?

- Интересуюсь, почему его нет.

- Это мое решение. Есть тактические задумки, то есть, в этом плане мы с Денисом пообщались, он знает, когда он мне понадобится. Поэтому это решение мое, тренерское. Нужно исходить от соперника, во-первых, во-вторых, от состояния игрока тоже. Потому что у Дениса там были проблемы с пяткой, он лечился. Мы пообщались и приняли такое решение, что мы немножко сыграем по-другому.

- После прошлого матча вы отмечали, что в первом тайме у вашей команды была определенная скованность. Как эту скованность избежать сегодня?

- Скованность, она присутствовала. Мы разбирали предыдущий матч, конечно, разобрали забитее мячи. Я сказал, что так нельзя играть в обороне. Четвертая минута, четырнадцатая. Пообщался с футболистами, они сказали, что да, была такая немножечко внутри зажатость. Взрослые парни, так не должно быть. Да, концентрация и настрой должны быть, но скованности не должно присутствовать, потому что вы не играете с «Реалом» Мадрид или «Барселоной». Там я могу понять, как в прошлом играл в футбол, да, немножко давит. Да, есть соперник, есть уровень, но ничего там сверхъестественного нет. Поэтому, по крайней мере, ожидаю в этом матче, что с первых минут у парней не будет скованности. Мы пообщались. Только выходи, настрой, ответственность.