Малком назвал цель «Зенита» на оставшиеся матчи РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Малком высказался о предстоящем поединке против «Ростова» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Сейчас все матчи - ключевые, каждый соперник опасен по‑своему. Мы не делим матчи по важности, для нас самое главное - побеждать в каждой игре, чтобы приближаться к нашей цели», - передает слова бразильского футболиста «Матч ТВ».

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 16 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости уверенно лидируют.