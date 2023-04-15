Йоканович объяснил перестановки в составе по сравнению с матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Вы сегодня сделали две замены по сравнению с прошлым матчем, в центре полузащиты и в центре обороны. С чем это связано?

- Как вы знаете, Фернандес был дисквалифицирован на игру со «Спартаком», соответственно, он сегодня в составе. Если же говорить об опорнике, о Кутицком, то он достаточно хорошо проявлял себя осенью и весной, поэтому снова в составе. Также стоит отметить, что у нас намного больше опций тех игроков, которые могут выйти на замену.