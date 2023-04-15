Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером подмосковных «Химок».

- Ситуация в «Химках», конечно, тяжелая. Плюс в том, что Талалаев знает игроков, знает руководство, знает хозяина клуба. Минус в том, что футболисты «Химок» психологически задёрганы. Частые смены тренеров и скандалы, которые возникали в последнее время вокруг клуба, уверенности игрокам не добавляют. Но на руку Талалаеву, опять же, может сыграть то, что он уже работал недавно в этом клубе плюс знает чемпионат и команды, с которым «Химкам» ещё предстоит встретиться до окончания чемпионата.

Сегодня, 15 апреля, в 14:00 начнётся матч 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Химки».