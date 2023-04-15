Агент высказался о восстановлении нападающего «Локомотива» Изидора

Футбольный агент Эммануэль Лакруа, который представляет интересы форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал фотографии своего клиента, на которых игрок проводит тренировку.

«Если в клубе сказали, что Изидор скоро сможет вернуться к играм за «Локомотив», значит, он скоро вернется», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Изидор принял участие в 17 поединках за «железнодорожников», отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Следующий матч «Локомотив» проведет против «Оренбурга» в воскресенье, 16 апреля, начало запланировано в 19:00 по московскому времени.