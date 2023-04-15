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Сенников: «Оренбург» - фаворит матча с «Локомотивом» за счёт домашнего поля» эксклюзив

15 Апреля 2023 • 13:15 Комментировать (1)
Оренбург
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Локомотив Москва
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Через 23 ч. 12 мин.

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об искусственном газоне стадиона «Газовик» перед  ближайшим матчем между «железнодорожниками» и «Оренбургом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

- «Локомотив» ждёт не самый простой выезд. На ваш взгляд, в этой игре есть фаворит?

- Раз «Оренбург» играет дома, то он является фаворитом. Синтетическое поле играет ему на руку. Команда к нему привыкла, так ещё и поддержка болельщиков.

- Оправдывать неудачную игру команды состоянием газона - это корректно?

- Последний матч «Оренбурга» с «Ростовом», в составе которого не было Уткина и Глебова, показал, что на таких полях можно играть вничью и без лидеров. Тут всё зависит от игроков и их настроя.

- После прошлой игры Валерий Карпин сказал, что размер поля и его качество не устроили.

- Все приезжают туда и играют по-разному. Кто-то жалуется. «Спартак» приезжал туда и проиграл, «Краснодар» и «Сочи» тоже. Там в целом не очень просто играть - команда со своей тактикой и настроем, в атаке есть хорошие игроки. Но и против «Оренбурга» можно играть.

- Дмитрий Булыкин сказал, что Сергею Пиняеву немного не хватает взрослых мыслей на поле. Вы с ним согласны?

- Может быть, по последнему матчу с «Зенитом» так можно сказать. В некоторых случаях его юношеский задор положительно сказывается на результатах. Пока мне Пиняев нравится. Да, он не во всех моментах действует продуктивно, но даже с «Оренбургом», я уверен, у него будут моменты. На синтетическом поле легче уходить от соперников и обыгрывать один в один. С тем же «Акроном» он тоже выступал на искусственном поле.

Роберт Иванов

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ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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elifs
15 Апреля 2023 в 14:06
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