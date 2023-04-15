Писарский - в старте «Крыльев Советов» на матч с «Химками»

В матче 23-го тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на своем поле встретятся с подмосковными «Химками». В стартовом составе хозяев появится один из лучших бомбардиров нынешнего сезона Владимир Писарский, который зимой перешел из «Оренбурга».

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Витюгов, Коваленко, Гарре, Писарский.

«Химки»: Митрюшкин, Идову, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Гулиев, Магомедов, Бикел, Руденко, Долгов.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж встречи пройдет на Liveresult.ru.