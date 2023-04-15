Захарян и Тюкавин - в составе «Динамо» на матч с «Пари НН»

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» примет на своем поле «Пари НН». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящий поединок.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Тюкавин.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Янсане.

Поединок состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.