Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об искусственном газоне стадиона «Газовик» перед ближайшим матчем между «железнодорожниками» и «Оренбургом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

- На стадионе «Газовик» поле искусственное. Насколько уместно будет пенять на качество газона в случае поражения «Локо»?

- Можно долго говорить о качестве поля и о его размерах, но это всё - отмазки для прессы. Футболисты понимают, что надо побеждать на любом поле. На искусственном газоне лучше ощущаются все огрехи, на нём надо более чётко отдавать пас и принимать мяч, к нему нужно привыкнуть.

У некоторых игроков возникают проблемы с коленями и со спиной, когда они переходят на искусственное поле. Если долго на нём не тренироваться, а просто выйти и отыграть матч, ничего не произойдёт. Отмазки про искусственное поле давно не актуальны. Качество современных искусственных газонов позволяет футболистам ощущать себя как на натуральном газоне.

Роберт Иванов