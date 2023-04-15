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Булыкин: «Разговоры об искусственном поле на «Газовике» - отмазки для прессы» эксклюзив

15 Апреля 2023 • 12:40 Комментировать
Оренбург
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Локомотив Москва
1 2.15 X 3.80 2 3.15
16.04 14:00

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об искусственном газоне стадиона «Газовик» перед  ближайшим матчем между «железнодорожниками» и «Оренбургом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

- На стадионе «Газовик» поле искусственное. Насколько уместно будет пенять на качество газона в случае поражения «Локо»?

- Можно долго говорить о качестве поля и о его размерах, но это всё - отмазки для прессы. Футболисты понимают, что надо побеждать на любом поле. На искусственном газоне лучше ощущаются все огрехи, на нём надо более чётко отдавать пас и принимать мяч, к нему нужно привыкнуть.

У некоторых игроков возникают проблемы с коленями и со спиной, когда они переходят на искусственное поле. Если долго на нём не тренироваться, а просто выйти и отыграть матч, ничего не произойдёт. Отмазки про искусственное поле давно не актуальны. Качество современных искусственных газонов позволяет футболистам ощущать себя как на натуральном газоне.

Роберт Иванов

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Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Оренбург
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