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Булыкин: «Пиняев очень похож на Аршавина и может достичь таких же успехов» эксклюзив

15 Апреля 2023 • 12:08 Комментировать
Оренбург
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Локомотив Москва
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16.04 14:00

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ближайшем матче между «железнодорожниками» и «Оренбургом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

- Завтра «Локомотив» сыграет в Оренбурге. Команду Галактионова ждёт сложный выезд?

- «Оренбург» показал, что он может обыгрывать сильные команды и хорошо себя показывать, так что «Локомотив» ждёт хорошая проверка особенно в свете последнего поражения в матче с «Зенитом». Интересно, сможет ли команда вернуться на свой победный путь или обретёт новые проблемы, но я верю в «Локо».

- Есть ли фаворит в этой игре?

- Команды выступают в равных условиях, единственное, для «Оренбурга» этот матч домашний. Оренбуржцы показали, что могут обыгрывать топ-клубы, а «Локо» после «Зенита» психологически ощущает себя не очень. Выигрышный запал немного пропал, его нужно вернуть. «Красно-зелёным» будет очень тяжело. Возможно, нас ждёт ничья, но в футболе, сами знаете, невозможно ничего предсказать. Решит мастерство отдельных игроков «Локо» и настрой на игру.

- А кто в «Локомотиве» может взять на себя инициативу и повести команду вперёд?

- В «Локо» есть лидеры - Баринов и Дзюба. Также есть Сергей Пиняев, он может добавить активных действий в атаке за счёт дриблинга и своей скорости. Они могут сделать результат на поле. Пиняев точно может выйти на хороший уровень, ему сейчас главное добавить немного взрослых мыслей.

- Пиняеву не хватает взрослых мыслей? Что вы подразумеваете под этим?

- У него были моменты, когда он давал передачу верхом, а не низом. Было такое, что он обыграл всех, включая вратаря, и отдал на пустые ворота передачу. Бомбардирские качества он наберёт с опытом, а так он очень похож на Андрея Аршавина. Он может достичь таких же успехов.

Роберт Иванов

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Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Оренбург Сергей Пиняев
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