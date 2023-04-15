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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «Локомотив» ждут сюрпризы в Оренбурге»

15 Апреля 2023 • 12:02 Комментировать

Экс-футболист сборной России и столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о гостевом поединке между «Оренбургом» и «Локомотивом» в 23-м туре Премьер-лиги.

«Оренбург» - очень крепкая и неуступчивая команда. «Железнодорожникам» нужно серьезно подойти к матчу. Сюрпризы в Оренбурге их, безусловно, ждут», - передает слова Тихонова издание Metaratings.ru.

Поединок между «Оренбургом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

По итогам 22 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 25 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. «Оренбург» (33) находится на восьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Тихонов Оренбург
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