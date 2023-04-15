Агент Николсона рассказал о готовности форварда к матчу с «Торпедо»

Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, высказался о состоянии своего клиента в преддверии встречи с «Торпедо» в 23-м туре чемпионата России.

«Со здоровьем Шамара все хорошо. Решение насчет участия в сегодняшнем матче будет принимать клуб», - приводит слова представителя футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николсон пропустил поединок против «Динамо» (3:3) из-за болезни.

Матч «Торпедо» - «Спартак» пройдет сегодня, 15 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.