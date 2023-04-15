Прогноз на дерби «Торпедо» - «Спартак» от Бубнова

В 23-м туре Российской премьер-лиги состоится поединок между московскими «Торпедо» и «Спартаком». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:2. У «Торпедо» появились шансы зацепиться за переходные матчи. Хозяева будут биться. Но «Спартак», конечно, фаворит. Очки «красно-белым» сейчас ни в коем случае нельзя - поджимают конкуренты», - цитирует Александра Sportbox.

Матч между «Торпедо» и «Спартаком» пройдет в Москве, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.