Бубнов назвал точный счёт матча «Сочи» - «Краснодар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о сегодняшнем поединке между «Сочи» и «Краснодаром» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«1:2. В «Сочи» системный кризис. «Краснодар» сейчас на ходу. Думаю, «Сочи» сыграет от обороны, попытается закрыться. Но гости все же взломают эту защиту и сумеют победить», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

«Сочи» примет «Краснодар» на стадионе «Фишт» сегодня, 15 апреля. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени.

По итогам 22 туров чемпионата России хозяева занимают девятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на седьмой строчке.