«Динамо» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Пари НН
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Протокол игры
Шунин Антон•Даса Элазар•Сазонов Саба• 27'Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий•Захарян Арсен•Кутицкий Александр•Фомин Даниил•Макаров Денис•Тюкавин Константин•Нгамалё Николя
Нигматуллин Артур•Александров Виктор•Гоцук Кирилл• 30'Каккоев Никита•Стоцкий Дмитрий•Юлдошев Иброгимхалил•Рыбчинский Дмитрий•Калинский Николай•Михайлов Ярослав•Соколов Артём•Янсане Момо
15 апреля. Стадион "ВТБ Арена".
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