Вратарь «Сочи» Адамов рассказал, как отреагировал на отставку Бердыева

Вратарь «Сочи» Денис Адамов высказался об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.

«Для меня это была большая неожиданность. В футболе часто бывает такое, что тренеры уходят, поэтому всегда обидно расставаться, но будем двигаться дальше и стараться исправлять ситуацию», - приводит слова Адамова пресс-служба клуба.

Под руководством Бердыева команда провела пять матчей, в которых одержала две победы и потерпела три поражения.

После 22 туров Премьер-лиги «Сочи» набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. Ближайший матч южане клуб проведет против «Краснодара».