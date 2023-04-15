Дьяков: «Игроки «Динамо» выше классом, поэтому шансов на победу в матче с «Пари НН» у них больше»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Пари НН».

По мнению эксперта, динамовцы являются фаворитами предстоящей игры, несмотря на то, что сейчас команда переживает спад.

«Динамо» сейчас не в самой лучшей ситуации: спад затянулся. Победа нужна и тем, и другим, но в «Динамо» игроки классом выше, да и играют они дома, поэтому шансов на победу у них больше», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

После 22 туров чемпионата России «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков. «Пари НН» с 19 баллами идёт 13-м.

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится сегодня, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.