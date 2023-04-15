Понсе: «Дзюба - лучший футболист РПЛ»

Форвард Андрес Понсе, который выступает за тольяттинский «Акрон», рассказал, кого считает лучшим игроком Российской премьер-лиги.

«Самый лучший игрок в РПЛ? Не знаю. Наверное, Дзюба! Мы играли против него. Не общались. Только сказали друг другу в очном матче «привет». Он отличный нападающий, топ-игрок!» - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Дзюба выступает в нынешнем сезоне за столичный «Локомотив». 34-летний бомбардир принял участие в пяти поединках Премьер-лиги, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до лета.