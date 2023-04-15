Бубнов сделал прогноз на матч «Урал» - ЦСКА

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между екатеринбургским «Уралом» и столичным ЦСКА. Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. У «Урала» сейчас небольшой спад. По составу и игре «армейцы» сильнее, тем более они вполне могут побороться за второе место. Жду победы ЦСКА с заметным игровым преимуществом», - передает слова Александра Sportbox.

Матч состоится в Екатеринбурге в субботу, 15 апреля. Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.