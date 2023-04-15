Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Пари НН»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между столичным «Динамо» и «Пари НН» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«1:0. Сейчас задача «Пари НН» - как минимум остаться в зоне переходных матчей. В матче с «Динамо» набрать очки вряд ли получится. «Бело-голубые» дома обязаны побеждать», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

Матч «Динамо» - «Пари НН» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.