Слуцкий оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Российский специалист Леонид Слуцкий, который находится в статусе безработного после ухода из казанского «Рубина», высказался относительно шансов московского «Спартака» в борьбе за чемпионский титул.

«Когда говорили о чемпионской интриге, мы подразумевали «Спартак». Но если и будет какая-то интрига, то от «Ростова», потому что отставание «Спартака» слишком критично», - высказался специалист в программе «На футбол с Денисом Казанским».

После 22 туров чемпионата России «Спартак» набрал 42 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на 12 очков.