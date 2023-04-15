Быстров назвал отрицательные качества форварда «Спартака» Соболева

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров раскритиковал форварда московского «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев ленивый. С его данными он может играть гораздо лучше, может забивать в каждом матче. Он распыляется там, где ему не нужно», - передает слова Быстрова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний нападающий провел 21 поединок, записав на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.

После 22 туров чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице.