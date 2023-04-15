Пожалуй, самый известный футбольный агент России Алексей Сафонов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Евгением Копачевым рассказал о своём пути в агентской деятельности, почему не стал продлевать контракт с Артёмом Дзюбой, и кто из российских игроков может продолжить карьеру в Европе.

Вы каждый день на телефоне, и на каждый вопрос журналистов, во многом провокационный нужно находить ответ. Вы вели дела Дзюбы четыре года, сейчас у вас Тюкавин блистает. Можете ли вы назвать себя хорошим агентом?

- Слушай, помнишь был такой мультфильм «Гадкий я», он такой хороший. Не могу сказать, за меня ведь игроки делают вещи. То есть, надо, наверное, их спрашивать хороший я или нет. Могу сказать, что я грамотный агент, всегда отстаиваю и финансовые, и юридические, и другие моменты, которые касаются моих игроков. Я набил свои шишки, учитывая, что я агентской деятельностью занимаюсь с 2003 года, поэтому, есть опыт. Была такая шутка, что опытный кролик ищет подопытного.

Если читать новости о трансферах, агентских отчислениях, то хочется спросить, как вы пришли к агентской деятельности?

У меня есть три книги, начиная с «Агент 016», потом «Театр футбола от агента до президента» и «Театр футбола после антракта». Все думали, что после антракта я имел в виду пандемию (смеётся). Какая пандемия? Я откуда знал. И следующую я хотел сделать «Занавес», имеется в виду, когда спектакль заканчивается, и все нюансы, которые спорные в футболе рассказать.

Как я пришёл? В книге «Агент 016» я пишу, что я приехал с Крайнего Севера. Мой старший сын Николай неплохо играл в футбол. Я пришёл в школу «Чертаново», он играл, всё нормально. Я видел, что старшие ребята пропадают, то есть, 1980-81 год рождения практически никто не играют. Попробовал их потрудоустраивать.

Помните ли вы первого игрока, которого трудоустроили?

Первый, с кем я вообще агентские подписал это, был Алексей Медведев. А так, я и Рината Сабитова, и Тараса Воробели, и Александра Куканоса. То есть, ребят 1983-1985 года рождения я пристроил, ещё Антона Архипова чуть не забыл. Поэтому так пошло.

На сегодняшний день в Европе тяжёлая ситуация с нашим рынком. Можно ли говорить о том, что наши игроки не смогут уехать в топ-5 лиг мира?

Если это будет какая-нибудь суперзвезда, то, конечно, есть шансы. Я думаю, что Кузяев может уехать, Тюкавин может, Захарян тоже, и Фомин с Кутицким. Он травму получил, и сразу видно было, что «Динамо» мяч не отнимает, и просела команда. В «Ростове» есть молодые ребята, Щетинин тот же, Силуянов. Эти ребята молодые и есть таланты.

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Захарян - хороший игрок по меркам РПЛ, но потянет он уровень «Челси»?

Нет, конечно. От того, что ты будешь говорить «сахар», во рту слаще будет? Я считаю, что на данный момент он не дотягивает. Но, был бы рад, чтобы он рос как игрок и прогрессировал, чтобы в дальнейшем мы уже обсуждали не возможный его переход, а по факту.

В таком случае вопрос о работе журналистов. Какая ваша реакция на то, что пишут о Тюкавине? Будучи агентом игрока, про которого пишут, есть ли у вас вопросы к современной журналистике?

Я скажу, что сейчас работа не такая, какой должна быть, а способ всё монетизировать. Раньше журналисты Трахтенберг, Львов, Филатов, отец с сыном Винокуровы. Тот же Рабинер… Они выше уровнем, а сейчас больше хайп ловят.

Были ли интересные предложения по Тюкавину? Если были, то кто интересовался?

Были и есть. В своё время предлагали «Брюгге» и «Андерлехт». Почему не перешли? В то время ещё не готовы были. Он только начинал! Косте 20 лет только!

Какие сейчас страны неплохо взаимодействуют с нашим рынком?

Сейчас хорошие отношения с Латинской Америкой: чилийцы, бразильцы, аргентинцы. Посмотри по ЦСКА, «Зениту». Вообще всё равно им, где деньги платят, туда они едут.

Как вы считаете, почему «Зенит» привёз в Россию половину «Коринтианса»? Как вы считаете, как это происходит?

Бывает на рыбалку приходишь, бросаешь удочку, и сразу клюёт. Там тоже прикормили и нормально всё.

Насколько трудно было после мобилизации удержать игроков?

РФС сделал такую акцию, что игроки Премьер-лиги и ФНЛ получили бронь. За кем бегают, те уедут. А в данной ситуации куда ты уедешь? В Румынию, Боснию и Герцеговину или прочую какую-нибудь ерунду?

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Какое отношение к агенту Маньякову?

Этот человек слишком переоценивает свою работу, занимаясь выпячиванием. Есть такая фраза: плохо, когда себя недооцениваешь, хуже – когда переоцениваешь. Это как раз его касается. Он считает, что ведущий агент, но в футбольном кругу у него нет авторитета.

Кого из агентского бизнеса вы уважаете?

Сарсанию уважал всегда. Положительно отношусь к Паше Андрееву. Нравится, как работает Клюев, но лично не знаком. Есть у меня в агентстве, но они подо мной работают, нормально воспринимают мою философию. Банатин Паша, который Баринова, Глебова дела ведёт.

Как вы относитесь к Дзюбе?

Да никак. Футболист – хороший. Сейчас он Семаку не пожал руку. Есть великий сатирик Жванецкий, и он сказал: «Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один». Он даже в интервью говорил неоднократно, что за его карьеру был только один агент – Сафонов. Я взял его, когда он 800 долларов получал, а отдал, когда он уже 1 500 000 евро получал.

Почему после четырех лет работы вместе вы не продлили контракт?

Были личные моменты. Контракт заканчивается, и мы пришли к этому по согласию сторон. Он заработал, и я заработал.

Вам хватило?

Не в этом дело. Был момент, когда папа пришёл и заявил, что за последний год не будет платить, потому что они хотели под 10-м номером играть, но не дали. Под 10-м номером тогда Алекс играл. Я просто порвал контракт.

Пожали бы вы ему сейчас руку?

Да.

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А он?

Мне? Я думаю, что пожал бы. Он со мной заработал, а дальше пошёл уже сам вверх.

Как вы его оцените его карьеру? И что вы знаете о конфликте Карпина с Дзюбой?

Если бы мы вместе работали… После сборной, как говорится, Остапа понесло. Мне кажется, он мог бы до сих пор играть, а он начал… Они с Карпиным друг друга не переваривали.

Из-за чего?

Два лидера в команде. Что тут объяснять, и так, понятно. Карпин его просто ставил в состав, чтоб никто не возникал, а он выходил и забивал!

Назовите трёх лучших футболистов России на сегодняшний день

Акинфеев, Тюкавин и Глебов. Ещё назову Глушенкова и Пруцева.

А кто может уехать?

Считаю, что Далер Кузяев может. Вполне возможно, Фомин, из «Ростова», может быть, Глебов, из «Краснодара» Сперцян, Тюкавин и Кутицкий.

Россия – в Азии или в Европе?

Однозначно оставаться в Европе. Какой-то турнир можно и в Азии сыграть. В Европе суммы в несколько раз больше и спонсоры, и прочее. Это смешно уходить в Азию.

Давай возьмём «Зенит»! Сегодня прилетел в Бангладеш, через два дня сыграл со «Спартаком», а потом полетел во Вьетнам. А сколько перелёт стоит? А кто потянет? Да и смотреть кто это будет?

Тогда как относиться к тому, что «говорящие головы» на телеканалах и депутаты высказываются за переход?

Дураки всегда были. Россия всегда славилась *** [отвратительными] дорогами и кучей дураков.