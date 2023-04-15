В «Торпедо» рассказали о настрое на дерби со «Спартаком»

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги состоится столичное дерби между «Торпедо» и «Спартаком». Об этом матче высказался голкипер «автозаводцев» Егор Бабурин.

«Настрой максимальный, потому что за любую игру нам дают одинаковое количество очков. Мы выходим на каждый матч и выполняем требования тренера», - передает слова вратаря издание «Спорт-Экспресс».

Матч между «Торпедо» и «Спартаком» состоится на стадионе «Лужники» в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этой встречей хозяева замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги, а гости располагаются на третьей строчке.