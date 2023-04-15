Радимов не включил «Спартак» в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поведал о том, какой видит тройку призеров Премьер-лиги сезона-2022/2023. По его мнению, чемпионом страны в очередной раз станет «Зенит». Серебряные медали достанутся «Ростову», а топ-3 замкнет московский ЦСКА. Слова Радимова приводятся на ютуб-канале Павла Городницкого.

В Российской премьер-лиге команды сыграли 22 тура. Лидирует с 9-очковым отрывом «Зенит». Вторым идет «Ростов» (45), а топ-3 замыкает московский «Спартак» (42). ЦСКА с 41 баллом располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.