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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов не включил «Спартак» в топ-3 РПЛ по итогам сезона

15 Апреля 2023 • 08:50 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поведал о том, какой видит тройку призеров Премьер-лиги сезона-2022/2023. По его мнению, чемпионом страны в очередной раз станет «Зенит». Серебряные медали достанутся «Ростову», а топ-3 замкнет московский ЦСКА. Слова Радимова приводятся на ютуб-канале Павла Городницкого.

В Российской премьер-лиге команды сыграли 22 тура. Лидирует с 9-очковым отрывом «Зенит». Вторым идет «Ростов» (45), а топ-3 замыкает московский «Спартак» (42). ЦСКА с 41 баллом располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Владислав Радимов
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