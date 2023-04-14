Гордеев рассказал, благодаря чему «Торпедо» может обыграть «Спартак»

Российский специалист Андрей Гордеев порассуждал о том, благодаря чему завтра столичная команда может победить в дерби соседей из «Спартака».

«У «Спартака» игра в последнее время не ладится, а вот «Торпедо», наоборот, находится на эмоциональном подъеме, в таком состоянии торпедовцы способны отобрать очки даже у команды с вершины турнирной таблицы», - цитирует Гордеева «РБ Спорт».

Напомним, что «красно-белые» завтра сыграют с «автозаводцами» в «Лужниках». Неделю назад «Торпедо» уже побеждало на домашней арене, отправив два безответных мяча в ворота прямого конкурента – «Факела» из Воронежа.

Ранее бывший спартаковец Валерий Кечинов поделился похожими ожиданиями от завтрашней игры.