Черевченко назвал тренерскую проблему, с которой впервые столкнулся в Таджикистане

Тренер таджикистанского «Истиклола» Игорь Черевченко заявил, что впервые в карьере тренирует игроков, которые соблюдают пост в священный для мусульман месяц Рамадан. И это стало для наставника определённым квестом, который ему приходится решать – ведь во время поста соблюдающие его футболисты не едят на протяжении дня.

«Впервые столкнулся с тем, как быть с футболистами, соблюдающими Рамадан. Им нельзя ни пить, ни есть, поэтому в этом плане тяжеловато. Пришлось двигать время тренировок, сам тренировочный процесс тоже изменился», - признался Черевченко «Матч ТВ».

Напомним, что российский специалист тренирует в Таджикистане с прошедшей зимы.