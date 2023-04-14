Черевченко уверен, что Горлову надо было дать больше времени в «Пари НН»

Российский тренер таджикистанского «Истиклола» Игорь Черевченко прокомментировал скоропостижную отставку своего коллеги по цеху Артёма Горлова. Молодого специалиста, напомним, уволили из «Пари НН» в начале апреля за неудовлетворительные результаты в РПЛ и Кубке России – его команда проиграла пять матчей подряд. Правда, в соперниках были «Зенит», «Локомотив» и дважды «Ростов». Ещё в одной игре «горожане» Нижнего Новгорода уступили «Торпедо» в результате технического поражения.

«Почему так мало дают времени специалисту? Взяли человека – дайте время. У каждого специалиста есть свои мысли, он же готовил клуб ко второй части сезона», - цитирует Черевченко «Матч ТВ».

Теперь «Пари НН» возглавляет Сергей Юран, в грядущем туре нижегородцы сыграют в гостях со столичным «Динамо».