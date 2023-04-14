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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко уверен, что Горлову надо было дать больше времени в «Пари НН»

14 Апреля 2023 • 22:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 14 ч. 16 мин.

Российский тренер таджикистанского «Истиклола» Игорь Черевченко прокомментировал скоропостижную отставку своего коллеги по цеху Артёма Горлова. Молодого специалиста, напомним, уволили из «Пари НН» в начале апреля за неудовлетворительные результаты в РПЛ и Кубке России – его команда проиграла пять матчей подряд. Правда, в соперниках были «Зенит», «Локомотив» и дважды «Ростов». Ещё в одной игре «горожане» Нижнего Новгорода уступили «Торпедо» в результате технического поражения.

«Почему так мало дают времени специалисту? Взяли человека – дайте время. У каждого специалиста есть свои мысли, он же готовил клуб ко второй части сезона», - цитирует Черевченко «Матч ТВ».

Теперь «Пари НН» возглавляет Сергей Юран, в грядущем туре нижегородцы сыграют в гостях со столичным «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Черевченко Пари НН Артём Горлов
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