Динамо - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 23-м туре Премьер-лиги «Динамо» сыграет дома против «Пари НН». Если у «бело-голубых» крайне мало успешных матчей, и наставник Славиша Йоканович может находиться на грани отставки, то у соперника дела совершенно неважные - сплошные поражения, и эту серию не смог остановить приход очередного тренера по ходу сезона, Сергея Юрана. Прогнозируется, что и сегодня нижегородцы вряд ли наберут очки.

Так ли будет, узнаем после 14:00 на «Матч Премьер», Arena Sport 2 Premium BiH, Arena Sport 5 Croatia и Arena Sport 3 Premium Serbia. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.