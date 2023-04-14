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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «До конца сезона Йокановичу надо дать доработать»

14 Апреля 2023 • 20:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 16 ч. 12 мин.

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался о возможном увольнении наставника «Динамо» Славиши Йокановича.

«Нельзя зарекаться, могут ли уволить Йокановича из «Динамо», но Славиша не выходит на футбольное поле. Игроки не показывают тот уровень, который был, поэтому футболисты сначала должны сами в себе разобраться. До конца сезона Йокановичу надо дать доработать», — цитирует Семшова Metaratings.

По мнению специалиста, у «бело-голубых» еще не все потеряно в этом сезоне, команда продолжает вести борьбу за призовые места в РПЛ.

После 22 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 36 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Динамо Москва Славиша Йоканович
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