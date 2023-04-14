«Факел» надеется, что новый стадион построят до конца года

В обозримом будущем «Факел» получит новый стадион. В пресс-службе воронежского клуба дали комментарий по поводу текущего положения дел со строительством арены.

«Работы на стадионе идут полным ходом, строители на объекте в любую погоду. Облик арены уже виден. Надеемся, что стадион будет готов к концу года», - комментарий пресс-службы «Факела» приводит на своих страницах sport24.

На текущий момент «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть находится в зоне стыковых игр. Ближайший матч воронежская команда проведёт 16 апреля – против «Ахмата» на своём поле.