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«Факел» надеется, что новый стадион построят до конца года

14 Апреля 2023 • 20:12 Комментировать

В обозримом будущем «Факел» получит новый стадион. В пресс-службе воронежского клуба дали комментарий по поводу текущего положения дел со строительством арены.

«Работы на стадионе идут полным ходом, строители на объекте в любую погоду. Облик арены уже виден. Надеемся, что стадион будет готов к концу года», - комментарий пресс-службы «Факела» приводит на своих страницах sport24.

На текущий момент «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть находится в зоне стыковых игр. Ближайший матч воронежская команда проведёт 16 апреля – против «Ахмата» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел
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