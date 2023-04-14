Орлов сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Барселоной»

В последние дни в прессе появлялась информация об интересе «Зенита» к целому ряду российских футболистов. Комментарий на этот счёт дал комментатор Геннадий Орлов, который, как известно, является фанатом питерского клуба.

По словам Орлова, Тюкавин и Пиняев могли бы усилить «Зенит». Комментатор привёл в примеры киевское «Динамо» Валерия Лобановского, где выступала почти вся сборная Украины, а также аналогичные ситуации в московских клубах.

«Это нормальная футбольная система. В «Реал Мадрид» и «Барселону» все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и «Зенит» в России», - сказал Орлов, чьи слова приводит sport24.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.