Павлюченко объяснил, почему не видит «Ростов» в топ-3 РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко считает, что «Ростов» не сможет финишировать в топ-3 Премьер-лиги.

«Ростов» сейчас бьётся, но мне кажется, им не хватит пороха в пороховницах, чтобы завоевать медали по итогам сезона. При всём уважении к Карпину, его команде не хватит сил», - сказал Павлюченко, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Отметим, что на текущий момент «Ростов» располагается на второй позиции в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина опережает «Спартак» на три очка, а ЦСКА – на четыре.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ростов» проведёт 16 апреля – против «Зенита» на своём поле.