Бывший гендиректор «Спартака» вспомнил переговоры по Вейналдуму

Роман Асхабадзе, который в своё время работал генеральным директором «Спартака», вспомнил давние переговоры по трансферу Джорджиньо Вейналдума.

«По Вейналдуму была встреча в аэропорту с его представителями и родственниками, которые потом разозлились, сказали: «Зачем мы вообще встретились? Ты нас уговорил, мы приехали, а ты озвучил… мы даже не хотим ничего слушать».

Был ли вопрос в деньгах? Да, они там озвучили такую сумму... Они сказали чуть ли не так: «Хорошо, мы его сейчас прям запакуем», но там сумма была что-то вроде 5 миллионов в год. На тот момент эта сумма была нереальная», - рассказал Асхабадзе в программе «Коммент.Шоу».

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