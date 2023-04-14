Федун просил организовать в «Спартак» трансфер Салаха – Асхабадзе

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе вспомнил о том, как клуб в своё время рассматривал вариант с трансфером Мохамеда Салаха.

«В трансфер Салаха я не верил изначально. Леонид Арнольдович [Федун] попросил (и не только меня) прозондировать эту историю. Он просил привезти Салаха сюда. Я сказал: «Точно нет». Он сказал: «Хотя бы в аренду…» Я сказал: «Аренда тоже нет», потому что я через свои источники знал, что Салах не поедет в Россию даже в аренду, как и Мане», - сказал Асхабадзе в новом выпуске программы «Коммент.Шоу».

«Я сказал Федуну: «Если кто-то сможет решить вопрос по Салаху, я готов признать всё и уйти. Но этого не будет».

«Я в Россию не поеду»: Как Мане отказался от перехода в «Спартак» - воспоминания Асхабадзе