«Я в Россию не поеду»: Как Мане отказался от перехода в «Спартак» - воспоминания Асхабадзе

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе, который ранее работал в «Спартаке», рассказал о давних переговорах московского клуба с Садио Мане.

«Мане? Всё дошло до того, что мы договорились по нему с клубом. Но игрок отказался, сказал: «Я не поеду в Россию». Клуб по деньгам сказал: «Ок, мы согласны, договаривайтесь с игроком». Это было ещё тогда, когда он играл в Австрии. Англичане [«Саутгемптон»] давали им меньше.

Агент Мане сказал, что его всё устраивает по условиям, но игрок сказал: «Я категорически в Россию не поеду».

Как мы пытались его переубедить? Никак! Потому что человек сказал конкретно: «Не надо со мной разговаривать, я в Россию не поеду», - рассказал Асхабадзе в программе «Коммент.Шоу».

Сейчас Садио Мане играет за «Баварию».