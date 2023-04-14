Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Мантуана

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», высказался о будущем атакующего полузащитника Густаво Мантуана. В настоящий момент 21-летний бразилец играет за питерцев в аренде – права на игрока принадлежат «Коринтиансу».

«При определённых условиях Мантуан может остаться в «Зените», но на взаимоприемлемых условиях. Возможность обсудить их со всеми заинтересованными сторонами у нас есть», - сказал Медведев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

В чемпионате России Густаво Мантуан провёл за «Зенит» 16 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Мантуана в 3 миллиона евро.