Агент Раконьяца: «Пока рано говорить о выкупе Марко «Црвеной Звездой»

Игор Глушевич, представитель нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, оценил возможность выкупа «Црвеной Звездой».

«Пока рано говорить о выкупе Марко «Црвеной Звездой». Раконьяц счастлив в «Црвене», забивает голы, у него все идёт отлично. Но конкретика появится ближе к лету», — заявил агент форварда в интервью изданию «РБ Спорт».

В восьми матчах в футболке белградского клуба 22-летний черногорец забил четыре гола при одном ассисте. Издание Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро. В составе «Локомотива» Марко провёл 12 матчей в Премьер-лиге, не отметившись забитыми мячами.