Билялетдинов — о «Локомотиве»: «Есть ощущение, что всё налаживается и кризис позади»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о последних результатах московской команды.

По мнению эксперта, «Локомотив» сумел преодолеть кризис и выправить ситуацию, которая сложилась по итогам осенней части чемпионата. Билялетдинов отметил, что остаток текущего сезона «красно-зелёным» необходимо использовать для налаживания связей между футболистами.

«Когда говорили о «Локомотиве» и возможном вылете, это даже звучало странно. Команда давно не была в таком сложном положении, но сейчас есть ощущение, что всё налаживается и кризис позади», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Билялетдинов также выразил мнение, что в следующем сезоне «Локомотив» сможет навязать серьёзную борьбу своим соперникам по РПЛ.

После 22 туров чемпионата России «железнодорожники» расположились на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. Свой ближайший матч москвичи проведут 16 апреля против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.