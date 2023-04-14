Глушенков: «Кононов добрый и спокойный, но на некоторых игроков нужно наорать»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове, под руководством которого он выступал за «красно-белых» в 2019 году.

По словам 23-летнего футболиста, Кононов вёл себя слишком спокойно. Напомним, российский специалист возглавлял «красно-белых» в период с ноября 2018 по сентябрь 2019 года.

«Как человек Кононов добрый и спокойный. Это нормально, но на некоторых игроков нужно наорать, чтобы они заиграли по-другому. А я не помню, чтобы Кононов кому-то пихал, бросался бутылками или кричал», — приводит слова Глушенкова Sport24.

Последним местом работы Кононова был тульский «Арсенал», который он покинул в январе текущего года. В настоящий момент 57-летний специалист находится без работы.