Семшов: «Динамо» в преддверии столетия должно победить «Пари НН»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ, в котором московская команда примет на своём поле «Пари НН».

Напомним, что 4 апреля нижегородскую команду возглавил Сергей Юран, сменивший на этом посту Артёма Горлова. Несмотря на этот фактор, Семшов считает, что «бело-голубые» должны одержать победу.

«Пари НН» решает свои задачи, и они сейчас будут бороться за каждое очко. Плюс у нижегородцев сменился тренер, это будет стимулом для команды хорошо играть. Но «Динамо» в преддверии столетия должно победить соперников и порадовать болельщиков», — цитирует Семшова Metaratings.

После 22 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Пари НН» идёт 13-м, имея в своём активе 19 баллов.

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится завтра, 15 апреля. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.