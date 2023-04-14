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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Динамо» в преддверии столетия должно победить «Пари НН»

14 Апреля 2023 • 16:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 21 ч. 21 мин.

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ, в котором московская команда примет на своём поле «Пари НН».

Напомним, что 4 апреля нижегородскую команду возглавил Сергей Юран, сменивший на этом посту Артёма Горлова. Несмотря на этот фактор, Семшов считает, что «бело-голубые» должны одержать победу.

«Пари НН» решает свои задачи, и они сейчас будут бороться за каждое очко. Плюс у нижегородцев сменился тренер, это будет стимулом для команды хорошо играть. Но «Динамо» в преддверии столетия должно победить соперников и порадовать болельщиков», — цитирует Семшова Metaratings.

После 22 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Пари НН» идёт 13-м, имея в своём активе 19 баллов.

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится завтра, 15 апреля. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Динамо Москва Пари НН
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ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
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