Булыкин: «Ожидаю, что «Динамо» обыграет «Пари НН»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет на своём поле «Пари НН».

Эксперт признался, что в предстоящей встрече ожидает увидеть победу «бело-голубых».

«У клуба на носу столетие, поэтому нужны очки, чтобы на что-то претендовать. В противном случае руководство, возможно, задумается о смене тренерского состава», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 36 набранных очков. «Пари НН», в свою очередь, располагается на 13-й строчке с 19 баллами.

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится завтра, 15 апреля. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.